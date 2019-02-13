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14:52, 13 февраля 2019 2 972
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Рязанские волонтеры помогли Центробанку раскрыть несколько финансовых пирамид

Рязанские волонтеры помогли Центробанку раскрыть несколько финансовых пирамид

Фото: Pixabay.com

Рязанские волонтеры помогли Центробанку раскрыть несколько финансовых пирамид. Об этом в среду, 13 февраля, сообщил глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута, передает ТАСС.

По его словам, волонтеров для выявления недобросовестных практик на финансовом рынке учат в Рязани и Курске.

«Мы закрыли несколько пирамид буквально за пару месяцев благодаря сигналам со стороны волонтеров. То есть возможностей для нашего взаимодействия очень много, потенциал далеко не исчерпан», — отметил Мамута.

Представитель ЦБ уточнил, что волонтеров уже назвали санитарами финансового рынка.


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