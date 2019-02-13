Рязанские волонтеры помогли Центробанку раскрыть несколько финансовых пирамид. Об этом в среду, 13 февраля, сообщил глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута, передает
По его словам, волонтеров для выявления недобросовестных практик на финансовом рынке учат в Рязани и Курске.
«Мы закрыли несколько пирамид буквально за пару месяцев благодаря сигналам со стороны волонтеров. То есть возможностей для нашего взаимодействия очень много, потенциал далеко не исчерпан», — отметил Мамута.
Представитель ЦБ уточнил, что волонтеров уже назвали санитарами финансового рынка.