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13:09, 13 февраля 2019 4 060
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Рязанца оштрафовали за кражу бензина

Рязанца оштрафовали за кражу бензина

49 -летнего жителя Рязанской области оштрафовали на пять тысяч рублей за кражу бензина. Об этом сообщил сайт региональной прокуратуры.

Мужчина работал водителем в одной из организаций. За ним закрепили автомобиль и карту для приобретения топлива.

В августе и сентябре 2018 года рязанец решил воспользоваться ситуацией и заправить свой личный автомобиль. Правонарушение зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Подозреваемый вину признал полностью, раскаялся в содеянном, пояснил, что «ему стыдно за этот поступок, который стал для него уроком».

Суд пришел к выводу о возможности освобождения его от уголовной ответственности с назначением штрафа.

Постановление не вступило в законную силу.


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