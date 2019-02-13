Рязанца оштрафовали за кражу бензина

49 -летнего жителя Рязанской области оштрафовали на пять тысяч рублей за кражу бензина. Об этом сообщил
Мужчина работал водителем в одной из организаций. За ним закрепили автомобиль и карту для приобретения топлива.
В августе и сентябре 2018 года рязанец решил воспользоваться ситуацией и заправить свой личный автомобиль. Правонарушение зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Подозреваемый вину признал полностью, раскаялся в содеянном, пояснил, что «ему стыдно за этот поступок, который стал для него уроком».
Суд пришел к выводу о возможности освобождения его от уголовной ответственности с назначением штрафа.
Постановление не вступило в законную силу.