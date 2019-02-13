Минюст предложил обязать родителей содержать детей-студентов

Минюст предложил обязать родителей содержать детей во время обучения в вузах, передает
По данным источника, министерство хочет добавить целый ряд поправок в семейное законодательство, а также в законодательство о детстве:
- уточнить защиту прав и законных интересов ребенка;
- установить минимальный размер алиментов;
- обязать родителей содержать совершеннолетних трудоспособных детей, проходящих очное обучение в вузах;
- уточнить брачный возраст и основания для вступления в брак несовершеннолетних.
Конкретных подробностей пока не сообщается.