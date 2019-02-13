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16:57, 13 февраля 2019 4 637
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Минюст предложил обязать родителей содержать детей-студентов

Минюст предложил обязать родителей содержать детей-студентов

Фото: Pixabay.com

Минюст предложил обязать родителей содержать детей во время обучения в вузах, передает РИА Новости со ссылкой на слова главы ведомства Александра Коновалова.

По данным источника, министерство хочет добавить целый ряд поправок в семейное законодательство, а также в законодательство о детстве:

  • уточнить защиту прав и законных интересов ребенка;
  • установить минимальный размер алиментов;
  • обязать родителей содержать совершеннолетних трудоспособных детей, проходящих очное обучение в вузах;
  • уточнить брачный возраст и основания для вступления в брак несовершеннолетних.

Конкретных подробностей пока не сообщается.


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