Житель Краснодара арендовал трамвай, чтобы бесплатно катать на нем горожан. Об этом сообщили в группе «
В понедельник, 11 февраля, краснодарец Иван Калугин «выкупил» трамвай маршрута №5.
«Две недели назад я не хотел ждать такси, зашел в трамвай и увидел грустные лица бабушек. Я подумал, а почему бы мне не купить трамвай? Хотя бы на один день, на всю смену. И сделать несколько тысяч человек немножко счастливее, чтобы они просто улыбнулись и получили какие-то эмоции», — рассказал он.
Аренда трамвая с 6:24 до 23:55 обошлась молодому человеку в сумму около 50 тысяч рублей.