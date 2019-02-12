Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:37, 12 февраля 2019 2 227

Сеть салонов оптики «Мой взгляд» объявила тотальную распродажу

Сеть салонов оптики «Мой взгляд» объявила тотальную распродажу

Сеть салонов оптики «Мой взгляд» объявила тотальную распродажу. Рязанцы смогут купить очки со скидками 30, 50 и 70 процентов.

Спецпредложение действует с 11 февраля по 10 марта.

«Мой взгляд» — авторизованный дилер ведущих производителей очков и линз из Италии, Германии, Японии, Франции и Израиля. Салон предоставляет услуги по подбору, изготовлению и ремонту очков, подбору контактных линз, осмотр офтальмолога.

В Рязани салоны оптики расположены по адресам:

  • Первомайский проспект, дом №35;
  • улица Новоселов, дом №21-а;
  • Московское шоссе, дом №21;
  • улица Станкозаводская, дом №31;
  • улица Народный бульвар, дом №8.

Дополнительную информацию можно получить на сайте, по телефону: +7 (4912) 93-77-51, а также в Instagram.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Потребление»
12:18, 13 февраля 2019
Рязанцы стали чаще брать ипотеку — Центробанк 1
11:28, 13 февраля 2019
Эксперты назвали лучшие розовые вина
16:13, 12 февраля 2019
За неделю в Рязанской области подорожали пшено и вермишель. Мониторинг цен 1
10:37, 12 февраля 2019
Роскачество проверит плавленный сыр
10:37, 12 февраля 2019
Сеть салонов оптики «Мой взгляд» объявила тотальную распродажу
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
Лучшие друзья девушек. Что подарить любимой на День Святого Валентина

Лучшие друзья девушек. Что подарить любимой на День Святого Валентина

Сеть ювелирных салонов «Бриллиантовая ручка» предлагает выбрать подарки на 14 февраля.

Популярное
Комментируемое
Новое
8:43, 3 февраля 2019 22 765
Агент назвал причину смерти Децла 3
20:10, 11 февраля 2019 19 358
Эксперты назвали пять самых надежных кроссоверов в мире
16:35, 3 февраля 2019 19 260
Пугачева отреагировала на смерть Децла
18:19, 10 февраля 2019 18 076
В Минздраве рассказали, когда завершится эпидемия гриппа и ОРВИ
13:40, 9 февраля 2019 17 380
Под мостом на въезде в Рязань застрял автовоз с машинами. Видео 8
Все новости
Голосования

Заметили ли вы изменения в работе общественного транспорта в 2019 году?

Окончание опроса: 19.02.2019
Архив голосований
Форум