Рыбновец через суд потребовал деньги от знакомого, разбившего его машину

Рыбновец через суд потребовал деньги от знакомого, который попал в аварию на его машине. Об этом сообщила
ДТП произошло в мае 2018 года в Москве. Ответчик управлял Volvo истца и, не пропустив Daewoo Matiz, врезался в него.
В результате Volvo получил механические повреждения, ремонт автомобиля оценили в 162 815 рублей.
Эти деньги владелец машины потребовал от водителя, устроившего аварию. Кроме того, он заявил о дополнительных расходах — оценке повреждений, составлении доверенности, оплате госпошлины.
Суд частично удовлетворил иск и взыскал с ответчика 162 815 рублей на ремонт машины, а также сумму дополнительных расходов, сократив ее до 15 тысяч рублей.