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10:37, 12 февраля 2019 3 337
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Роскачество проверит плавленный сыр

Роскачество проверит плавленный сыр

Роскачество проверит качество плавленного сыра. Специалисты исследуют 20 наиболее популярных на рынке торговых марок, сообщила пресс-служба ведомства.

Сыр проверят по 37 показателям, среди которых консистенция, микробиологические показатели, фальсификация растительными жирами, вкус, цвет и запах.

Помимо российской продукции в исследование включат образцы белорусского производства.

В ведомстве напомнили, что плавленный сыр делают из твердых сыр, но в маркировке можно не увидеть слова «сыр» или «сыр твердый». В его составе могут присутствовать творог, сливочное масло, молоко, сыворотка.

В Роскачестве потребителям посоветовали обратить внимание на цвет, запах и консистенцию.

Консистенция продукта должна быть однородной по всей массе, на разрезе плавленного сыра не должно быть пустот и нерасплавившихся частиц.

Цвет может варьироваться от белого до насыщенного желтого. В последнем случае это будет говорить о высокой жирности.

Специалисты напомнили обращать внимание на условия хранения.


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