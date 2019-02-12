Роскачество проверит плавленный сыр

Роскачество проверит качество плавленного сыра. Специалисты исследуют 20 наиболее популярных на рынке торговых марок, сообщила пресс-служба ведомства.
Сыр проверят по 37 показателям, среди которых консистенция, микробиологические показатели, фальсификация растительными жирами, вкус, цвет и запах.
Помимо российской продукции в исследование включат образцы белорусского производства.
В ведомстве напомнили, что плавленный сыр делают из твердых сыр, но в маркировке можно не увидеть слова «сыр» или «сыр твердый». В его составе могут присутствовать творог, сливочное масло, молоко, сыворотка.
В Роскачестве потребителям посоветовали обратить внимание на цвет, запах и консистенцию.
Консистенция продукта должна быть однородной по всей массе, на разрезе плавленного сыра не должно быть пустот и нерасплавившихся частиц.
Цвет может варьироваться от белого до насыщенного желтого. В последнем случае это будет говорить о высокой жирности.
Специалисты напомнили обращать внимание на условия хранения.