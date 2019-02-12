Приют животных «Лучшие друзья» получит больше трехсот тысяч рублей от мэрии

И.о. главы администрации Сергей Карабасов выделил приюту животных «Лучшие друзья» 350 тысяч рублей на «гуманное регулирование численности бездомных животных». Об этом сообщается в
Там отметили, что представители приюта записались на прием к Карабасову по вопросу субсидии, запланированной на февраль-март 2019 года.
«Приняли нас очень быстро и пообещали выделить помимо нее в ближайшее время 350 000 рублей на гуманное регулирование численности бездомных животных», — отметили в группе.
Фото из группы приюта «ВКонтакте»