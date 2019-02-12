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13:15, 12 февраля 2019 2 372
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Полицейские задержали жителя Архангельска, обманувшего двух рязанских пенсионерок на 60 тысяч

Полицейские задержали жителя Архангельска, обманувшего двух рязанских пенсионерок на 60 тысяч

Полицейские задержали жителя Архангельска, обманувшего двух рязанских пенсионерок на 60 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию поступили два заявления от потерпевших. На мобильный телефон 70-летней женщины позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что ее сына якобы задержали за хранение наркотиков. Он предложил перечислить деньги на конкретный номер телефона, чтобы родственника не привлекли к ответственности. Потерпевшая отправила лжеполицейскому 40 тысяч рублей.

Аналогичное предложение по телефону поступило и 57-летней рязанке. Женщина перечислила на номер, названный звонившим, 20 тысяч рублей.

Выяснилось, что к преступлению причастен 33-летний ранее судимый житель Архангельска. Полицейские его задержали и доставили в Рязань. Подозреваемого заключили под стражу.

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ, по которым ему грозит до пяти лет колонии.


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В 30-ти километрах от цифровой трансформации, или Как в рязанском селе прощались с аналоговым телевидением 3

11 февраля в рязанском радиотелевизионном передающем центре запустили «цифру».

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