Полицейские задержали жителя Архангельска, обманувшего двух рязанских пенсионерок на 60 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
В полицию поступили два заявления от потерпевших. На мобильный телефон 70-летней женщины позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что ее сына якобы задержали за хранение наркотиков. Он предложил перечислить деньги на конкретный номер телефона, чтобы родственника не привлекли к ответственности. Потерпевшая отправила лжеполицейскому 40 тысяч рублей.
Аналогичное предложение по телефону поступило и 57-летней рязанке. Женщина перечислила на номер, названный звонившим, 20 тысяч рублей.
Выяснилось, что к преступлению причастен 33-летний ранее судимый житель Архангельска. Полицейские его задержали и доставили в Рязань. Подозреваемого заключили под стражу.
Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ, по которым ему грозит до пяти лет колонии.