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16:46, 12 февраля 2019 8 855
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ФАС возбудила против Samsung дело из-за цен на смартфоны 1

ФАС возбудила против Samsung дело из-за цен на смартфоны

ФАС возбудила против Samsung дело из-за цен на смартфоны. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В 2018 году антимонопольщики внепланово проверили ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» и нашли нарушения экономической деятельности реселлеров Samsung.

В сообщении отметили, что это привело к установлению и поддержанию цены на линейки гаджетов.

В пресс-службе добавили, что в последние годы ФАС неоднократно выявляла нарушения антимонопольного законодательства на рынках продажи смартфонов.

«Примерами могут послужить дела по Apple и LG. Как показали эти дела, незаконная координация экономической деятельности распространена на рынках ритейла бытовой техники», — отметил статс-секретарь — заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский.


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