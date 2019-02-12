ФАС возбудила против Samsung дело из-за цен на смартфоны. Об этом сообщила
В 2018 году антимонопольщики внепланово проверили ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» и нашли нарушения экономической деятельности реселлеров Samsung.
В сообщении отметили, что это привело к установлению и поддержанию цены на линейки гаджетов.
В пресс-службе добавили, что в последние годы ФАС неоднократно выявляла нарушения антимонопольного законодательства на рынках продажи смартфонов.
«Примерами могут послужить дела по Apple и LG. Как показали эти дела, незаконная координация экономической деятельности распространена на рынках ритейла бытовой техники», — отметил статс-секретарь — заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский.