В США вручили премии «Грэмми»

В ночь на 11 февраля в Лос-Анжелесе вручили премии Grammy. Лучшей записью года назвали композицию «This is America» Дональда Гловера (Childish Gambino), сообщил сайт церемонии.

В категории также участвовали песни All the Stаrs (Кендрик Ламар и SZA), Boo’d Up (Элла Май), God’s Plan (Дрейк), I like It (Карди Би), The Joke (Брэнди Карлайл), The Middle (Zedd) и Shallow (Леди Гага и Бредли Купер).

Композиция Childish Gambino также выиграла в номинации «Песня года».

Альбомом года назвали «Golden Hour» Кейси Масгрейвс. Лучшим новым артистом стала Дуа Липа.

«Грэмми» в категории «Лучшее соло-исполнение в стиле популярной музыки» получила Леди Гага с композицией Joanne (Where Do You Think You’re Goin'?). Вместе с актером Брэдли Купером она также завоевала награду в категории «Лучший поп-дуэт» за песню Shallow. Композиция также принесла Гаге награду за лучшую композицию для кино или телевидения.