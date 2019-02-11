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11:50, 11 февраля 2019 279
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Рязанец едва не ослеп из-за гигантской опухоли в мозге

Рязанец едва не ослеп из-за гигантской опухоли в мозге

Рязанец едва не ослеп из-за гигантской опухоли в мозге. Его успешно прооперировали в ОКБ, сообщили в медучреждении.

Мужчина обратился в больницу с жалобами на ухудшение зрения. У него нашли трехсантиметровую опухоль в центре головного мозга.

«Для данной локализации — это гигантские размеры, — пояснил нейрохирург Андрей Косолапов.— Она сдавливала соседние ткани, это и повлекло слепоту. Мы должны были оказать помощь немедленно, опухоль в любой момент могла вызвать серьезные осложнения состояния мужчины».

Опухоль удалили через нос под руководством специалиста из Москвы, заведующего нейрохирургическим отделением Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Андрея Григорьева.

Уже на следующий день зрение пациента начало восстанавливаться. Медики считают, что он вернется на работу в ближайшее время.

Фото сайта ОКБ


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