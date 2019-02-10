На пожаре в Спасском районе погибли два человека. Об этом RZN.info сообщили в
Как уточнили в ведомстве, погибла 62-летняя хозяйка дома и мужчина, возраст которого уточняется.
Напомним, на место происшествия
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На пожаре в Спасском районе погибли два человека. Об этом RZN.info сообщили в
Как уточнили в ведомстве, погибла 62-летняя хозяйка дома и мужчина, возраст которого уточняется.
Напомним, на место происшествия
© RZN.info
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