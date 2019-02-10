Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

19:02, 10 февраля 2019 325
 0    0

На пожаре в Спасском районе погибли два человека

На пожаре в Спасском районе погибли два человека

На пожаре в Спасском районе погибли два человека. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Как уточнили в ведомстве, погибла 62-летняя хозяйка дома и мужчина, возраст которого уточняется.

Напомним, на место происшествия выезжали три расчета и семь человек личного состава.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
19:02, 10 февраля 2019
На пожаре в Спасском районе погибли два человека
16:08, 10 февраля 2019
В Москве 140-килограммовый мужчина выжил после падения из окна
15:35, 10 февраля 2019
В Свердловской области умер ребенок, получивший травму на горке
14:05, 10 февраля 2019
В Спасском районе сгорел дом, есть пострадавшие
13:57, 10 февраля 2019
В Индии около ста человек погибли из-за контрафактного алкоголя
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Лучшие друзья девушек. Что подарить любимой на День Святого Валентина

Лучшие друзья девушек. Что подарить любимой на День Святого Валентина

Сеть ювелирных салонов «Бриллиантовая ручка» предлагает выбрать подарки на 14 февраля.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:10, 30 января 2019 57 032
В Рязани массово эвакуируют школы и торговые центры. Текстовая трансляция 1
11:04, 30 января 2019 37 441
В Рязани эвакуировали ТЦ «Круиз»
11:02, 30 января 2019 24 259
На заседании Совфеда задержали сенатора от Карачаево-Черкесии 3
8:43, 3 февраля 2019 21 523
Агент назвал причину смерти Децла 3
16:35, 3 февраля 2019 18 884
Пугачева отреагировала на смерть Децла
Все новости
Голосования

Заметили ли вы изменения в работе общественного транспорта в 2019 году?

Окончание опроса: 19.02.2019
Архив голосований
Форум