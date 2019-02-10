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10:14, 10 февраля 2019 427
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На окраине Рязани три дня подряд будут отключать свет

На окраине Рязани три дня подряд будут отключать свет

Фото: Pixabay.com

На окраине Рязани три дня подряд будут отключать свет. Об этом сообщил сайт мэрии.

11, 12 и 13 февраля с 9:30 до 16:00 электричества не будет в домах №№ 12-б, 75-а и 76-а по улице Ситниковской.


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