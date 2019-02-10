На окраине Рязани три дня подряд будут отключать свет. Об этом сообщил
11, 12 и 13 февраля с 9:30 до 16:00 электричества не будет в домах №№ 12-б, 75-а и 76-а по улице Ситниковской.
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Фото: Pixabay.com
На окраине Рязани три дня подряд будут отключать свет. Об этом сообщил
11, 12 и 13 февраля с 9:30 до 16:00 электричества не будет в домах №№ 12-б, 75-а и 76-а по улице Ситниковской.
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