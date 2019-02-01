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13:06, 1 февраля 2019 122
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Жителя Спасского района приговорили к обязательным работам за угрозу убийством

Жителя Спасского района приговорили к обязательным работам за угрозу убийством

Жителя Спасского района приговорили к обязательным работам за угрозу убийством. Об этом сообщил сайт райсуда.

Установлено, что двое мужчин распивали спиртное на кухне. Позже между ними возникла ссора на бытовой почве

Подсудимый выкрикивал ругательства и угрожал своему собутыльнику: он взял со стола кухонный нож и приставил его к горлу потерпевшего.

Мужчина попытался выбить нож из рук, при этом порезавшись.

Подсудимый вину признал, в содеянном раскаялся.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 180 часов обязательных работ.


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