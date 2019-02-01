Жителя Спасского района приговорили к обязательным работам за угрозу убийством. Об этом сообщил
Установлено, что двое мужчин распивали спиртное на кухне. Позже между ними возникла ссора на бытовой почве
Подсудимый выкрикивал ругательства и угрожал своему собутыльнику: он взял со стола кухонный нож и приставил его к горлу потерпевшего.
Мужчина попытался выбить нож из рук, при этом порезавшись.
Подсудимый вину признал, в содеянном раскаялся.
Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 180 часов обязательных работ.