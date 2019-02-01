В Рязанской области после погони на снегоходах задержали охотника на косулю

В Касимовском районе полицейские задержали подозреваемого в незаконной охоте на косулю. Об этом сообщила
33-летнего местного жителя подозревают в отстреле косули около села Ибердус. В полицию обратился представитель охотхозяйства, который сообщил, что преследует мужчину на снегоходе.
Выяснилось, что представитель охотхозяйства днем услышал выстрел и поспешил к месту, откуда раздался звук. Там он увидел незнакомца на снегоходе. Мужчина попытался скрыться.
Полиция пошла по следам и нашла водителя снегохода.
«Видимо, мужчина, пытаясь спрятаться, выбирал скрытные направления, одно из которых оказалось труднопроходимым, и снегоход застрял в сугробе. Ни ружья, ни туши животного в снегоходе не было, но сотрудники полиции заметили на транспортном средстве следы крови», — говорится в сообщении.
Следы привели оперативников к месту, где злоумышленник выбросил тушу косули.
Место отстрела животного также нашли.
Позже обнаружили и ружье, которое он пытался скинуть по пути. Тушу изъяли.
Как установили, косулю застрелили из незарегистрированного ружья, у которого были спилены номера.
Полиция устанавливает происхождение оружия.
В отношении охотника возбуждено уголовное дело. Ему грозит штраф до 500 тысяч или лишение свободы на срок до двух лет.