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13:39, 1 февраля 2019 955
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В Рязанской области после погони на снегоходах задержали охотника на косулю

В Рязанской области после погони на снегоходах задержали охотника на косулю

В Касимовском районе полицейские задержали подозреваемого в незаконной охоте на косулю. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

33-летнего местного жителя подозревают в отстреле косули около села Ибердус. В полицию обратился представитель охотхозяйства, который сообщил, что преследует мужчину на снегоходе.

Выяснилось, что представитель охотхозяйства днем услышал выстрел и поспешил к месту, откуда раздался звук. Там он увидел незнакомца на снегоходе. Мужчина попытался скрыться.

Полиция пошла по следам и нашла водителя снегохода.

«Видимо, мужчина, пытаясь спрятаться, выбирал скрытные направления, одно из которых оказалось труднопроходимым, и снегоход застрял в сугробе. Ни ружья, ни туши животного в снегоходе не было, но сотрудники полиции заметили на транспортном средстве следы крови», — говорится в сообщении.

Следы привели оперативников к месту, где злоумышленник выбросил тушу косули.

Место отстрела животного также нашли.

Позже обнаружили и ружье, которое он пытался скинуть по пути. Тушу изъяли.

Как установили, косулю застрелили из незарегистрированного ружья, у которого были спилены номера.

Полиция устанавливает происхождение оружия.

В отношении охотника возбуждено уголовное дело. Ему грозит штраф до 500 тысяч или лишение свободы на срок до двух лет.


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