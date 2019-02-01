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16:33, 1 февраля 2019 134
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Рязанке задолжали более 350 тысяч рублей зарплаты

Рязанке задолжали более 350 тысяч рублей зарплаты

Рязанке не выплатили более 350 тысяч рублей зарплаты. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

По данным следствия, женщина с ноября 2015 года по июль 2018 года работала менеджером в двух коммерческих организациях, руководители которых не выплачивали ей полностью зарплату. В результате образовалась общая задолженность на сумму около 350 тысяч рублей.

Возбуждены два уголовных дела по части 2 статьи 145.1 УК РФ. Следователи проверяют финансово-хозяйственную деятельность организаций, устанавливаются другие работники, перед которыми есть задолженность по заработной плате.


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