Рязанке задолжали более 350 тысяч рублей зарплаты

Рязанке не выплатили более 350 тысяч рублей зарплаты. Об этом сообщил
По данным следствия, женщина с ноября 2015 года по июль 2018 года работала менеджером в двух коммерческих организациях, руководители которых не выплачивали ей полностью зарплату. В результате образовалась общая задолженность на сумму около 350 тысяч рублей.
Возбуждены два уголовных дела по части 2 статьи 145.1 УК РФ. Следователи проверяют финансово-хозяйственную деятельность организаций, устанавливаются другие работники, перед которыми есть задолженность по заработной плате.