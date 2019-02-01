Рязанка, ударившая своего знакомого ножом в спину, получила условный срок

Жительницу деревни Даниловка Рязанского района осудили за причинение тяжкого вреда здоровью своему знакомому. Об этом сообщил
Отмечается, что в октября 2018 года в доме потерпевшего возник конфликт «на фоне личных неприязненных отношений». Женщина ударила кухонным ножом в правую часть спины своего знакомого.
В результате происшествия потерпевший выжил, и его жизни в настоящее время ничего не угрожает.
Суд назначил рязанке четыре года лишение свободы условно с испытательным сроком в три года с исполнением определенных обязанностей.
Приговор не вступил в законную силу.