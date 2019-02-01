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11:29, 1 февраля 2019 454
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Рязанцы выступили на Красной площади в прямом эфире Первого канала. Видео

Рязанцы выступили на Красной площади в прямом эфире Первого канала. Видео

В пятницу, 1 февраля, рязанцы выступили на Красной площади в составе проекта «Хоркестр». Выступление показали в прямом эфире программы «Доброе утро».

В составе «Хоркестра» выступили рязанцы Светлана Арнаутова и Констанин Михайлов.

Участники проекта исполнили песню Scooter «How much is the fish». Как рассказал RZN.info дирижер Констанин Михайлов, «Хоркестр» попал на передачу по приглашению Первого канала.

Справка

«Хоркестр» — это международный вокальный проект.

«Хоркестр» объединяет хоровое искусство и популярные мировые хиты, добавляя в нее современные ритмы битбокса.


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3 дня назад
Один момент — на много лет! RZN.info подготовил свой вариант «10 years challenge»

Один момент — на много лет! RZN.info подготовил свой вариант «10 years challenge» 1

Широкое распространение в соцсетях за последнее время получила подборка фотоматериалов десятилетней давности по модели «было/стало» под названием «10 Year Challenge».

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