Рязанцы выступили на Красной площади в прямом эфире Первого канала. Видео

В пятницу, 1 февраля, рязанцы выступили на Красной площади в составе проекта «Хоркестр». Выступление показали в прямом эфире программы «
В составе «Хоркестра» выступили рязанцы Светлана Арнаутова и Констанин Михайлов.
Участники проекта исполнили песню Scooter «How much is the fish». Как рассказал RZN.info дирижер Констанин Михайлов, «Хоркестр» попал на передачу по приглашению Первого канала.
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«Хоркестр» объединяет хоровое искусство и популярные мировые хиты, добавляя в нее современные ритмы битбокса.