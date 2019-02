Рязанцы выступили на Красной площади в прямом эфире Первого канала. Видео

В пятницу, 1 февраля, рязанцы выступили на Красной площади в составе проекта «Хоркестр». Выступление показали в прямом эфире программы « Доброе утро ».

В составе «Хоркестра» выступили рязанцы Светлана Арнаутова и Констанин Михайлов.

Участники проекта исполнили песню Scooter «How much is the fish». Как рассказал RZN.info дирижер Констанин Михайлов, «Хоркестр» попал на передачу по приглашению Первого канала.

Справка

« Хоркестр » — это международный вокальный проект.

«Хоркестр» объединяет хоровое искусство и популярные мировые хиты, добавляя в нее современные ритмы битбокса.