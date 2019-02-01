На жителя Рязанской области завели дело за жестокое обращение со своими детьми

В Сапожковском районе нетрезвого мужчину подозревают в жестоком обращении со своими детьми. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию вечером обратилась 34-летняя жительница села Коровка, которая сообщила, что ее 38-летний муж устроил скандал и она с четырьмя детьми вынуждена уйти из дома.

Инспекторы по делам несовершеннолетних опросили пострадавших и выяснили, что ссора возникла из мужчины, который злоупотребил спиртным. Из-за скандала 13-летняя девочка попросила маму проводить ее в туалет, расположенный на дворе. Было уже темно и девочка боялась выходить одна.

Отмечается, что вернуться в домой с мороза легко одетым маме с дочкой удалось только через полчаса. Пьяный мужчина запер дверь и не пускал их.

«Когда же младшие дети уговорили отца открыть дверь, он запустил дочке в голову пакет с мусором. Затем в ходе продолжающегося скандала в девочку, которая защищала мать, полетел деревянный стул. Он задел люстру и разбил ее. От стула и осколков люстры никто не пострадал. Женщина испугалась за детей и решила вместе с ними уйти к бабушке», — рассказали в полиции.

На следующий день дети остались у бабушки, потому что одежда и принадлежности для школы и детского сада остались в родном доме, а папа заперся изнутри и никого не пускал.

Сотрудники полиции ранее привлекали мужчину к административной ответственности за пьяные скандалы в присутствии детей. Но на этот раз в его поступках «были признаки уголовно-наказуемого деяния».

Женщина подала документы на развод. Муж, протрезвев, отдал ключи от дома, чтобы туда могли вернуться мать с детьми, а сам ушел жить к родственникам.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье 156 УК РФ.