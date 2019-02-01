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12:45, 1 февраля 2019 352
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Клепиковского предпринимателя оштрафовали за гибель рабочего на пилораме

Клепиковского предпринимателя оштрафовали за гибель рабочего на пилораме

Клепиковского предпринимателя оштрафовали за гибель рабочего на пилораме. Об этом сообщил сайт региональной прокуратуры.

Установлено, что в сентябре 2018 года индивидуальный предприниматель поручил одному из работников пилить круглый лес на ленточной пилораме. Сотрудник, будучи пьяным, приступил к выполнению задания.

«При распиловке бруса он встал на него, перемещая основание (каретку) вдоль бревна, при этом сам работник стал двигаться спиной назад по брусу перед кареткой, выполняя операцию распиловки, что является нарушением требований инструкций по охране труда», — говорится в сообщении.

В результате мужчина причинил себе телесные повреждения, не совместимые с жизнью.

В отношении предпринимателя, допустившего к работе пьяного работника, было возбуждено административное дело по части 1 статьи 5.27.1 КоАП РФ. Мужчину оштрафовали.


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