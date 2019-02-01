Гендиректор ПАО «МРСК Центра» поздравил патриарха Кирилла с десятилетием интронизации

Гендиректор ПАО «МРСК Центра» — управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Игорь Маковский поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
В четверг, 1 февраля, отмечается десятилетие первосвятительского служения патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Отмечается, что этот день является не только общецерковным праздником, но и важной датой для миллионов православных христиан на территории России и за ее пределами.
«При вашем Первосвятительском служении Русская православная церковь вносит значительный вклад в сохранение отечественных духовных и культурных традиций, укрепление общественной морали, семейных ценностей и воспитание подрастающего поколения. Ваши многогранные труды, направленные на упрочение гражданского мира и согласия, заслуживают самую глубокую благодарность всех прихожан. Ваше высочайшее благословение вдохновляет наш многотысячный трудовой коллектив на труд — нести людям свет и тепло», — отметил в своем личном поздравлении Игорь Маковский.