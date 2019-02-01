Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:06, 1 февраля 2019 1 412

Гендиректор ПАО «МРСК Центра» поздравил патриарха Кирилла с десятилетием интронизации

Гендиректор ПАО «МРСК Центра» поздравил патриарха Кирилла с десятилетием интронизации

Гендиректор ПАО «МРСК Центра» — управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Игорь Маковский поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В четверг, 1 февраля, отмечается десятилетие первосвятительского служения патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Отмечается, что этот день является не только общецерковным праздником, но и важной датой для миллионов православных христиан на территории России и за ее пределами.

«При вашем Первосвятительском служении Русская православная церковь вносит значительный вклад в сохранение отечественных духовных и культурных традиций, укрепление общественной морали, семейных ценностей и воспитание подрастающего поколения. Ваши многогранные труды, направленные на упрочение гражданского мира и согласия, заслуживают самую глубокую благодарность всех прихожан. Ваше высочайшее благословение вдохновляет наш многотысячный трудовой коллектив на труд — нести людям свет и тепло», — отметил в своем личном поздравлении Игорь Маковский.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
15:27, 1 февраля 2019
Маршрут троллейбуса №12 продлят до Октябрьского городка
15:06, 1 февраля 2019
Гендиректор ПАО «МРСК Центра» поздравил патриарха Кирилла с десятилетием интронизации
12:48, 1 февраля 2019
Рязанское управление троллейбуса через суд требует три миллиона от автоколонны 1
10:21, 1 февраля 2019
Мэрия отчиталась о вывозе снега с рязанских улиц
16:41, 31 января 2019
На обработку дорог Рязанской области выехали больше 300 машин
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
Один момент — на много лет! RZN.info подготовил свой вариант «10 years challenge»

Один момент — на много лет! RZN.info подготовил свой вариант «10 years challenge» 1

Широкое распространение в соцсетях за последнее время получила подборка фотоматериалов десятилетней давности по модели «было/стало» под названием «10 Year Challenge».

Популярное
Комментируемое
Новое
11:10, 30 января 2019 55 178
В Рязани массово эвакуируют школы и торговые центры. Текстовая трансляция 1
10:23, 27 января 2019 41 116
Американец нокаутировал Емельяненко на первой минуте боя. Видео
8:34, 19 января 2019 39 254
На Крещение рязанцы искупались в проруби в Ореховом озере. Фото
11:04, 30 января 2019 36 475
В Рязани эвакуировали ТЦ «Круиз»
13:51, 27 января 2019 29 528
Шипулин победил в соревнованиях по биатлону под Рязанью
Все новости
Голосования

Готовы ли вы взять лопату и почистить снег в своем дворе?

Окончание опроса: 5.02.2019
Архив голосований
Форум