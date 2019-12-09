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14:30, 9 декабря 2019 262
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Захар Прилепин презентовал книгу о Сергее Есенине

Захар Прилепин презентовал книгу о Сергее Есенине

В пятницу, 6 декабря, писатель Захар Прилепин презентовал свою новую книгу «Есенин. Обещая встречу впереди». Она представляет собой биографию поэта, передает ТАСС.

Прилепин назвал Есенина одним из самых важных литераторов и мыслителей в его жизни. «Я думаю о нем всю жизнь, сверяю себя с ним, с его стихами, его словами, его судьбой», — признался прозаик.

Автор книги также отметил, что к фактам из биографии Есенина нужно относится «с чистейшим самосознанием и с максимальным тактом по отношению к теме».

«Много всякой чепухи, которая произносится по поводу Есенина в десятках документальных фильмов, которые на тяп-ляп делают люди с повышенной филологической самооценкой. Все в залихватски-развлекательно-гламурном виде подается», — посетовал Прилепин.

Он подчеркнул, что в его книге нет мифов и слухов о поэте. Кроме того, по словам автора, биографию переведут на французский и сербский языки.

«По книге Прилепина во МХАТе имени Горького готовится постановка „Семь женщин Есенина“. Его премьера запланирована на лето 2020 года», — говорится в сообщении.


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