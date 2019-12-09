Захар Прилепин презентовал книгу о Сергее Есенине

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В пятницу, 6 декабря, писатель Захар Прилепин презентовал свою новую книгу «Есенин. Обещая встречу впереди». Она представляет собой биографию поэта, передает
Прилепин назвал Есенина одним из самых важных литераторов и мыслителей в его жизни. «Я думаю о нем всю жизнь, сверяю себя с ним, с его стихами, его словами, его судьбой», — признался прозаик.
Автор книги также отметил, что к фактам из биографии Есенина нужно относится «с чистейшим самосознанием и с максимальным тактом по отношению к теме».
«Много всякой чепухи, которая произносится по поводу Есенина в десятках документальных фильмов, которые на тяп-ляп делают люди с повышенной филологической самооценкой. Все в залихватски-развлекательно-гламурном виде подается», — посетовал Прилепин.
Он подчеркнул, что в его книге нет мифов и слухов о поэте. Кроме того, по словам автора, биографию переведут на французский и сербский языки.
«По книге Прилепина во МХАТе имени Горького готовится постановка „Семь женщин Есенина“. Его премьера запланирована на лето 2020 года», — говорится в сообщении.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьЖК «Аэробус» сдадут в этом году — Любимов
|
cледующая новость →В воронежской школе отменили занятия из-за холодных батарей
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.