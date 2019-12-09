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14:18, 9 декабря 2019 89
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В воронежской школе отменили занятия из-за холодных батарей

В воронежской школе отменили занятия из-за холодных батарей

В Воронеже в школе №71 на улице Богдана Хмельницкого, 58а отменили занятия. Причиной стала слишком низкая температура в здании, которая не соответствовала санитарным нормам. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии 9 ноября.

Так, в прошлый четверг, 5 декабря, обнаружилась утечка на теплотрассе из-за дефекта трубопровода на вводе в школу. Из-за этого школа осталась без отопления. Образовательный процесс тогда прерывать не пришлось, так как ЧП случилось в два часа дня. Уже через час подачу тепла восстановили, но поломку не ликвидировали. В пятницу, 6 декабря, учебное заведение тоже работало в штатном режиме. Занятия решили не отменять, а работы по устранению коммунальной аварии отложить до выходных.

Ремонтные работы завершились в ночь на 9 декабря, после чего подача теплоносителя в школу была восстановлена.

«Однако до начала учебных занятий школа не успела прогреться по соответствующей санитарным нормам температуры, поэтому руководством школы было принято решение об отмене занятий 9 декабря», — рассказали в горадминистрации.

Сейчас температурный режим в школе восстановили. Поэтому уже во вторник, 10 декабря, учебное заведение будет работать.


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