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В России появится электронный договор купли-продажи автомобилей. Новый сервис готовят Минкомсвязи и МВД, пишет «
Как рассказал, изданию замглавы Минкомсвязи Максим Паршин, услугу предоставят в формате электронного договора купли-продажи.
Перед этим необходимо изучить историю автомобиля на портале госуслуг. После проверки пользователи смогут заключить электронный договор, который автоматически заполнится данными о продавце, покупателе и машине, и заверить его электронной подписью в личном кабинете.
Отмечается, что сервис самостоятельно передаст все данные в ГИБДД, после этого машину нужно будет зарегистрировать в отделении Госавтоинспекции.
Сервис планируют запустить в 2020 году. Отмечается, что услуга на первом этапе будет доступна только для физических лиц.
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