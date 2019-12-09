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23:07, 9 декабря 2019 232
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В Гидрометцентре предсказали аномальное тепло по всей России

В Гидрометцентре предсказали аномальное тепло по всей России

В ближайшие дни по всей России ожидается аномально теплая погода. Об этом сообщил Гидрометцентр.

В сообщении отметили, что в отдельных регионах норма превышается на 10-14, 4-8 градусов.

В Москве, как и во всей в западной части страны, потепление будет умеренным.

Как сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова, плюсовая температура продержится в столице до четверга. Ожидаются небольшие осадки.


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