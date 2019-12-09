«Ростелеком» и ЛитРес запустили совместный проект

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«Ростелеком» запустил для своих клиентов новую услугу «Ростелеком Книги» с доступом к ЛитРес, крупнейшему сервису электронных и аудиокниг в России и странах СНГ. Каталог насчитывает более 150 тысяч электронных книг.
При первом подключении «Ростелеком» и ЛитРес дарят пользователю 14 дней бесплатного доступа.
В сервисе представлены книги разных жанров, современная литература и классика, популярные произведения отечественных и зарубежных авторов. Стоимость базовой подписки составит 199 рублей в месяц — целая библиотека по цене одной книги. Также абонентам «Ростелекома» сервис ЛитРес дает скидку 20% на любые книги, которые не вошли в каталог.
Как отметили в пресс-службе компании, кроме богатой коллекции и выгодной цены, сервис имеет ряд преимуществ:
«В эпоху цифровизации все больше людей делают выбор в пользу электронных книг. Почему? Во-первых, они не занимают места. Во-вторых, для современного человека очень важна возможность выбора платформ для чтения — будь то смартфон, планшет или ноутбук. Согласитесь, удобно всегда иметь под рукой интересное произведение, которое можно почитать в любом месте и в любое удобное время. Кроме того, можно не бояться, что весь тираж скупят, ведь количество электронных книг неограниченно. Так, „Ростелеком“ совместно с „ЛитРес“ разработал предложение „Ростелеком Книги“, чтобы наши абоненты смогли оценить все эти преимущества», — прокомментировал Евгений Кодачигов, директор департамента массового сегмента МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком».
Пользоваться библиотекой можно на сайте или в мобильном приложении ЛитРес «Читай!», которое доступно на устройствах с операционной системой iOS или Android и имеет удобный функционал. Все настройки можно менять под себя: выбрать фон, размер шрифта, яркость экрана, а также делать заметки и закладки во время чтения.
Книги можно загрузить и читать в приложении без подключения к интернету. Приложение синхронизируется на разных устройствах, любую книгу можно начать читать на смартфоне и продолжить с того же места на планшете.
Четыре шага к подключению услуги в едином личном кабинете: зайти в личный кабинет «Ростелекома», выбрать опцию «Ростелеком Книги» и нажать «Подключить», авторизоваться или зарегистрироваться на сайте сервиса ЛитРес, указать номер телефона или адрес электронной почты.
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