На Южной окружной «Фольксваген» вылетел с дороги

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На Южной окружной Volkswagen Golf вылетел с дороги. Соответствующие фотографии появились в группе «
«На пересечении Южной окружной и Куйбышевского шоссе „Гольф“ вылетел с дороги», — сообщили комментаторы.
Очевидцы отмечают, что движение на данном участке дороги не затруднено.
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