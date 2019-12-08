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13:59, 8 декабря 2019 109
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В России появится новый сопроводительный документ на автомобили

В России появится новый сопроводительный документ на автомобили

В России изменится состав сопроводительной документации на автомобили. Об этом передает RT со ссылкой на текст стандарта ГОСТа.

В нем отметили, что потребителей должны информировать о показателях энергоэффективности транспортного средства (сколько энергии и топлива потребляется) с помощью этикетки энергоэффективности.

Как пояснило издание, это отдельный документ с информацией о количестве углекислого газа, которое выделяет транспортное средство, а также количество расходуемого топлива на 100 километров движения.

Для электромобилей в этикетке необходимо уточнять, сколько электроэнергии будет потреблять этот транспорт и запас хода.

В ГОСТе отмечается, что этикетка энергоэффективности должна входить в комплект документов, которые прилагаются к ТС.

Стандарт распространится на «легковушки» и грузовики массой до 3,5 тонны. Он вступит в силу с марта 2020 года.


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