В Пронске рейсовый автобус столкнулся с «Нивой»

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Фото: Издательство «Пресса»
В Пронске рейсовый автобус Mercedes, ехавший из Скопина, столкнулся с Niva Chevrolet. Об этом сообщило ИД «
Авария произошла в воскресенье, 8 декабря. Известно, что в автобусе находились семь пассажиров.
Я просто объявил дремавшим пассажирам, что мы приехали. На мосту «Ниву» вынесло на «встречку», прямо на меня. Я опытный водитель, у меня 35 лет стажа работы на автобусах, считаю, что водитель «Нивы» не виноват", — рассказал водитель маршрутки Юрий Романцов.
Оба автомобиля получили повреждения, пассажиры пересели в другой микроавтобус.
Никто не пострадал.
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