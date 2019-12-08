В понедельник в Рязанской области ожидается до +3 градусов. Прогноз погоды

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В понедельник, 9 декабря, в Рязанской области ожидается до +3 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайт регионального ГУ МЧС.
Ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшие осадки. На дорогах гололедица.
Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15.
Температура воздуха по области ночью -4, +1 градус, днем -2, +3.
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.