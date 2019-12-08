Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:18, 8 декабря 2019 94
 0    0

Погиб вице-губернатор Тамбовской области, находившийся под домашним арестом

Погиб вице-губернатор Тамбовской области, находившийся под домашним арестом

СУ СКР по Тамбовской области начало проверку после гибели заместителя губернатора региона Глеба Чулкова. Он выпал из окна квартиры на пятом этаже, передает ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя управления Елену Кярсну.

Чулков жил в квартире матери, пока шло следствие.

16 октября его задержали по подозрению в мошенничестве, направленном на хищение имущества комплекса «Рассказовский рынок», который является собственностью государства.

Его обвинили по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 159 УК РФ («Покушение на мошенничество»).

По решению суда Чулкова поместили под домашний арест.

Фото с сайта администрации Тамбовской области


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
3 дня назад
Отвечает прокуратура. Могут ли сотрудники кинотеатра спрашивать у зрителей паспорт?

Отвечает прокуратура. Могут ли сотрудники кинотеатра спрашивать у зрителей паспорт?

Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:35, 2 декабря 2019 3 704
Столичный орнитолог назвал причину массовой гибели птиц в Рязани 7
20:42, 24 ноября 2019 3 091
Дочь подозреваемого в заказном убийстве рязанского бизнесмена Громова опровергла информацию о произошедшем
10:51, 4 декабря 2019 1 995
В Приокском зафиксировали превышение уровня фенола в воздухе 6
14:53, 3 декабря 2019 1 860
В Рязани откроют 36 катков 1
9:59, 25 ноября 2019 1 312
В Рязань приедет Дед Мороз из Великого Устюга
Все новости
Голосования

Что бы вы хотели увидеть в Рязани к празднованию «Новогодней столицы»?

Окончание опроса: 9.12.2019
Архив голосований
Форум