Погиб вице-губернатор Тамбовской области, находившийся под домашним арестом

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СУ СКР по Тамбовской области начало проверку после гибели заместителя губернатора региона Глеба Чулкова. Он выпал из окна квартиры на пятом этаже, передает
Чулков жил в квартире матери, пока шло следствие.
16 октября его задержали по подозрению в мошенничестве, направленном на хищение имущества комплекса «Рассказовский рынок», который является собственностью государства.
Его обвинили по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 159 УК РФ («Покушение на мошенничество»).
По решению суда Чулкова поместили под домашний арест.
Фото с
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