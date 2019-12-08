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14:56, 8 декабря 2019 405
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Дед Мороз из Великого Устюга прогулялся по Лесопарку

Дед Мороз из Великого Устюга прогулялся по Лесопарку

Фото: Администрация Рязани

Дед Мороз из Великого Устюга прогулялся по Лесопарку. Он побывал там в воскресенье, 8 декабря, сообщил сайт горадминистрации.

Дед Мороз послушал стихи и песни юных посетителей, сфотографировался с желающими и сыграл в шахматы с Потапом Рязанычем.

Позже он отправился в резиденцию. Там гости рассказали волшебнику о своих желаниях и прочли стихи и спели новогодние песни. Дед Мороз вручил детям сладости и пообещал исполнить желания.

Напомним, в воскресенье, 8 декабря, в Лесопарке открывается «Новогодняя деревня», которая будет работать до 7 января.


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