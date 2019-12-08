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Фото: Администрация Рязани
Дед Мороз из Великого Устюга прогулялся по Лесопарку. Он побывал там в воскресенье, 8 декабря, сообщил
Дед Мороз послушал стихи и песни юных посетителей, сфотографировался с желающими и сыграл в шахматы с Потапом Рязанычем.
Позже он отправился в резиденцию. Там гости рассказали волшебнику о своих желаниях и прочли стихи и спели новогодние песни. Дед Мороз вручил детям сладости и пообещал исполнить желания.
Напомним, в воскресенье, 8 декабря, в Лесопарке открывается «Новогодняя деревня», которая будет работать до 7 января.
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