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21:32, 5 декабря 2019 128
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Назван главный цвет 2020 года

Назван главный цвет 2020 года

Фото: Pixabay.com

Исследовательский и информационный центр по цвету Pantone назвал «классический синий» (Classic Blue) главным цветом 2020 года. Исполнительный директор института Литрис Эйзман пояснила, что это «твердый и надежный оттенок, на который всегда можно положиться».

Цветом этого года по версии Pantone был «трепещущий, но мягкий «живой коралл», в 2018 — «сложный и созерцательный ультрафиолетовый, предлагающий тайны космоса». Институт Pantone существует уже более полувека.


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Introducing the Pantone Color of the Year 2020, PANTONE 19-4052 Classic Blue, a timeless and enduring blue hue elegant in its simplicity. Suggestive of the sky at dusk, the reassuring qualities of Classic Blue offer the promise of protection; highlighting our desire for a dependable and stable foundation from which to build. As we cross the threshold into a new era, Pantone has translated the hue into a multi-sensory experience to reach a greater diversity of people and provide an opportunity for everyone to engage with the color. We will be tapping into sight, sound, smell, taste, and texture to make the Pantone Color of the Year for 2020 a truly immersive color experience for all. Link in bio to learn more about Classic Blue. #Pantone2020

Публикация от PANTONE (@pantone)

© RZN.info

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