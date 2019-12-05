А что в кино? «Война токов», «Конец сезона» и другие новинки

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Фото: Kinopoisk.ru
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша RZN.info расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
Историко-биографическая картина «Война токов» режиссера Альфонсо Гомес-Рехона рассказывает об историческом противостоянии сторонников постоянного и переменного тока в США, на одной стороне которых был Томас Эдисон, а на другой Джордж Вестингауз и Никола Тесла.
Российский фильм «Конец сезона» режиссера Константина Худякова стал последним продюсерским проектом Станислава Говорухина.
Норвежский приключенческий фильм «Эспен в поисках Золотого замка» рассказывает о крестьянском парне, по имени Эспен, которому предстоит опасное путешествие в страну троллей.
Фантастический триллер «Пароль: Хаус» в очередной раз затрагивает тему опасных приложений для смартфонов.
Российский художественный фильм «Ржев» режиссера Игоря Копылова снят по мотивам повести Вячеслава Кондратьева «Искупить кровью» и рассказывает о битве под Ржевом в 1942 году.
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.