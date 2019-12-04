В Рязани прошел концерт в честь 95-летия кожно-венерологического диспансера

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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
В среду, 4 декабря, рязанский кожно-венерологический диспансер отметил 95-летие. В честь юбилея на сцене театра на Соборной прошел концерт.
С праздником работников медучреждения поздравили замминистра здравоохранения Рязанской области Владимир Грачев, митрополит Рязанский и Михайловский Марк и председатель комитета облдумы по вопросам государственного устройства и местного самоуправления Татьяна Панфилова.
Лучшим сотрудникам кожвена за успехи в работе и многолетний труд вручили награды губернатора Рязанской области, почетные грамоты и памятные подарки от регионального министерства здравоохранения и облдумы.
Выступая с приветственным словом, Татьяна Панфилова поблагодарила работников диспансера за оказание медицинской и социально-психологической помощи безнадзорным детям, а также за сотрудничество в проведении профилактических мероприятий.
«Вы первыми пришли на помощь в организации отделения помощи безнадзорным детям. И многих детей, брошенных родителями, вы спасли с улиц. Это очень серьезный и благородный труд, — подчеркнула Панфилова. — Мы с вами прошли много профилактических акций и мероприятий, выпущено много методичек и программ. Все усилия были направлены на профилактику тех страшных заболеваний, которыми иногда страдают, в том числе, жители Рязанской области».
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