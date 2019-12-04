В Приокском зафиксировали превышение уровня фенола в воздухе

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Фото: © RZN.info / Иван Артеменко
В Приокском обнаружили превышение уровня фенола в 1,7 раза. Об этом сообщил сайт регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Загрязнение в период с 29 ноября по 2 декабря зафиксировал пост наблюдения воздуха на улице Октябрьской. По остальным загрязняющим веществам превышений допустимого уровня в Рязани не обнаружено.
Открытые источники сообщают, что фенол ядовит. Он относится к высокоопасным веществам. При вдыхании вызывает нарушение функций нервной системы.
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