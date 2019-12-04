В ПФР рассказали о порядке индексации пенсий в 2020 году

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В следующем году индексация пенсий будет проводиться с опережением инфляции, сообщает
С 1 января 2020 года страховая часть пенсии неработающих пенсионеров увеличится на 6,6%, то есть среднемесячные выплаты вырастут на 1000 рублей в месяц.
Кроме того, в 2020 году Пенсионный фонд проведет индексацию на месяц раньше срока, который установлен законом, — не с 1 февраля, а с 1 января. Сам размер индексации составит 3,8%. Таким образом, средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров в 2020 году будет 16,4 тыс. рублей.
Такой порядок индексации обеспечит повышение выплат даже в том случае, если гражданину установлена социальная надбавка, компенсирующая разрыв между доходами пенсионера и величиной регионального прожиточного минимума.
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.