В 2020 году в Воронежской области на реализацию нацпроектов планируют направить 22,9 миллиарда рублей. Как отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов, при формировании бюджета приоритетом остается реализация нацпроектов

На 50 заседании регионального парламента был принят в первом чтении закон «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

Председатель регионального парламента Владимир Нетесов подчеркнул, что при формировании бюджета один из главных акцентов был сделан на выделении в приоритетном порядке бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в рамках нацпроектов.

«Общий объем средств на реализацию национальных проектов в Воронежской области в следующем году почти на 4,7 млрд рублей больше, чем заложено в бюджете 2019 года. В целом на 2020 год расходы на реализацию нацпроектов составят 22 млрд 848 млн рублей, из которых 13 млрд 430 млн рублей это федеральные средства и 9 млрд 417 млн рублей — доля софинансирования из областного бюджета», — рассказал Нетесов.

Больше всего средств в 2020 году в Воронежской области будет направлено на реализацию нацпроекта «Демография» (6 миллиардов 114 миллионов рублей), «Здравоохранение» (5 миллиардов 870 миллионов рублей) и «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (3 миллиарда 787 миллионов рублей). Почти 2 миллиарда 805 миллионов рублей будет выделено на мероприятия нацпроекта «Жилье и городская среда», 965 миллионов рублей регион направит на реализацию программ в рамках нацпроекта «Образование» и более 300 миллионов рублей на «Цифровую экономику».

«Уже заключены соглашения на предоставление субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий в рамках национальных проектов — 67 соглашений между областью и федерацией и 102 соглашения между областью и муниципалитетами. Организована эффективная система мониторинга и контроля за реализацией национальных проектов в Воронежской области, а также установлена персональная ответственность за достижение итоговых целей и промежуточных результатов. Депутатский корпус Воронежской областной Думы активно включен в эту работу», — сообщил председатель Воронежской облдумы.