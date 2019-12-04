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Рязанские автоинспекторы ищут очевидцев двух ноябрьских ДТП, сообщили в
24 ноября в 8:00 около дома №3 на Муромском шоссе 28-летний житель Рязанской области на Tagaz Tager столкнулся с SsangYong Actyon. Водителя доставили в больницу.
В этот же день, в 11:55 вблизи дома №42/18 на улице Октябрьской 26-летний рязанец на ВАЗ-2114 врезался в дерево.
Все, кто располагает какой-либо информацией, просят обращаться по телефону (4912)44-46-08 или по адресу: улица Фирсова, дом №12, корпус 1, кабинет 19.
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В магазинах уже начали продавать искусственные елки.