Потепление и осадки. Прогноз погоды в Воронежской области на четверг

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В Воронежской области в четверг, 5 декабря, ожидается небольшое потепление,
Также будет облачно с прояснениями. Прогнозируются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, переходящего в дождь. Ночью и утром по области местами будет гололедица. Ветер ожидается юго-западный 8 — 13 м/с.
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.