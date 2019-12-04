Москвич до смерти забил рязанца из-за девушки

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Москвич до смерти забил рязанца. Об этом сообщил
Инцидент произошел 4 августа в поселке Елатьма, куда молодые люди приехали отдыхать. 19-летний житель столицы и 29-летний мужчина из Рязани встретились впервые и поссорились из-за девушки.
Во время конфликта обвиняемый несколько раз ударил соперника, от полученных повреждений тот скончался на месте. Москвич скрылся, в отношении него возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК.
Позже молодой человек признал свою вину, материалы направили в суд.
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