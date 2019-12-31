В следующем году WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах

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С 1 февраля мессенджер WhatsApp перестанет работать на гаджетах со старыми версиями операционных систем. Об этом сообщили на
Для работы приложения необходимо устройство с оперативной системой Android версии 4.0.3 и выше или с iOS 9, KaiOS 2.5.1 и новее.
Пользователи со смартфонами старых версий программного обеспечивания не смогут больше регистрироваться в приложении и использовать текущую учетную запись.
Также в сообщении отметили, что некоторые функции приложения могут перестать работать на старых оперативных системах, так как компания не ведет разработку для них.
Помимо этого, после 31 декабря пользователи Windows Phone не смогут больше использовать мессенджер. После 31 июля 2019 года WhatsApp может быть недоступен в Microsoft Store.
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Фотопрогулка по новогодней Рязани.