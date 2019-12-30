Воронежец до смерти забил приятеля во время застолья

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Фото: Pixabay.com
Житель села Терновое Острогожского района до смерти забил приятеля во время застолья. Об этом
Этот случай произошел в марте. Следователи выяснили, что в доме на улице Октябрьской трое мужчин пили алкоголь. Во время ссоры 28-летний гость начал избивать 43-летнего хозяина. Третий участник застолья смог оттащить друга от его жертвы. Злоумышленник скрылся. Потерпевший через некоторое время умер.
Подозреваемого нашли. На него завели дело по части 4 статьи 11 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Ранее мужчину судили за аналогичное преступление.
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Вопрос, кто будет контролировать использование такой колоссальной суммы частной компанией, остается открытым.