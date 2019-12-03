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В Спасском районе охотники незаконно застрелили косулю, сообщил телеканал «
В ночь на воскресенье, 1 декабря, на трассе М-5 «Урал» у села Ухорское полицейские остановили «УАЗ», в салоне которого находилась туша застреленного животного.
В автомобиле передвигались двое жителей Московской области и двое жителей Рязанской области. При себе у них были зарегистрированное охотничье оружие, тепловизоры и другое снаряжение.
Разрешительных документов для охоты на косулю у мужчин не было.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 258 УК.
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.