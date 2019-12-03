Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:20, 3 декабря 2019 311
 0    0

В Спасском районе охотники незаконно застрелили косулю

В Спасском районе охотники незаконно застрелили косулю

В Спасском районе охотники незаконно застрелили косулю, сообщил телеканал «Город».

В ночь на воскресенье, 1 декабря, на трассе М-5 «Урал» у села Ухорское полицейские остановили «УАЗ», в салоне которого находилась туша застреленного животного.

В автомобиле передвигались двое жителей Московской области и двое жителей Рязанской области. При себе у них были зарегистрированное охотничье оружие, тепловизоры и другое снаряжение.

Разрешительных документов для охоты на косулю у мужчин не было.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 258 УК.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
6 дней назад
Успеть до 2 декабря. У рязанцев осталась неделя для оплаты налогов на недвижимость и транспорт

Успеть до 2 декабря. У рязанцев осталась неделя для оплаты налогов на недвижимость и транспорт

По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:27, 20 ноября 2019 7 101
Названы новые цены на получение медсправок для рязанских водителей 5
10:11, 20 ноября 2019 4 203
В рязанских больницах выстроились очереди из-за резкого подорожания медсправок для водителей 7
13:58, 22 ноября 2019 1 343
В ночь на субботу в Рязанской области похолодает до -15 градусов
20:42, 24 ноября 2019 2 662
Дочь подозреваемого в заказном убийстве рязанского бизнесмена Громова опровергла информацию о произошедшем
9:22, 24 ноября 2019 2 161
На Муромском шоссе перевернулась машина
Все новости
Голосования

Какой персонаж новогодней столицы 2020 вам нравится больше всего?

Окончание опроса: 5.12.2019
Архив голосований
Форум