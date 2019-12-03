В Рязани назначили главврача больницы скорой помощи

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Во вторник, 3 декабря, в Рязани назначили главврача клинической больницы скорой помощи. Об этом сообщил
Должность занял Виктор Филимонов, доктор медицинских наук, врач-хирург и врач-уролог высшей квалификационной категории.
Ранее он был главврачом больницы №11. С 3 декабря этот пост занял Роман Васин, кандидат медицинских наук, врач-уролог высшей квалификационной категории.
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.