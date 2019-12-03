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Фото: Pixabay.com
Рязанцам расскажут об улицах, названных в честь Героев Великой Отечественной войны. Акцию проведут по всех регионах 9 декабря, сообщили организаторы.
Волонтеры выйдут на улицы, площади и скверы населенных пунктов, названные в честь Героев России и Советского Союза. В течение дня они будут раздавать листовки в виде «фронтовых треугольников» с информацией о ветеранах Великой Отечественной войны. Также горожане узнают об участниках других боевых действиях и тех, кто «прославлял страну на мирном поприще».
В Рязани часть акции будет проходить на III форуме добровольцев. Листовки планируют раздавать во всех районах региона.
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