Экс-игрок сборной России Александр Самедов сыграл в футбол с воспитанниками рыбновского интерната

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Фото: Издательство «Пресса»
В понедельник, 2 декабря, в Рыбновскую школу-интернат приехал бывший игрок «Спартака» и сборной России по футболу Александр Самедов. Об этом пишет издательство «
Спортсмену провели экскурсию по школе, показали компьютерный класс. После этого он встретился с воспитанниками интерната в спортзале и сыграл с ними в футбол. Каждому из них Самедов подарил мяч с автографом.
«Для меня подобные встречи особенно важны. Приятно видеть азарт в глазах детей и настрой на победу. Желаю всем ребятам никогда не расставаться со спортом и всегда идти к намеченной цели», — сказал футболист.
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