Рязанская пенсионерка лишилась 15 тысяч и украшения из-за «магического обряда»

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В Рязани мошенница украла у 77-летней женщины 15 тысяч рублей и золотое кольцо, сообщил сайт регионального УМВД.
Рязанка обратилась в полицию и рассказала, что у дома, где она проживает, к ней обратилась незнакомка, которая посетовала на печальный вид пенсионерки. После этого завязался разговор, во время которого злоумышленница пообещала с помощью магии исправить ситуацию.
Для этого мошенница предложила проехать к ней. Поднявшись в квартиру, пенсионерку посадили в кресло и попросили достать деньги и снять украшения.
«Все это для „магического обряда“ злоумышленница завернула в платок, совершила еще ряд манипуляций, поворачиваясь в разные стороны и вернула платок с обнадеживающими прогнозами и указанием заглянуть в него только через два дня. Пенсионерка выполнила эти инструкции и обнаружила в платке вместо денег и кольца сложенные в несколько раз листы бумаги», — рассказали в полиции.
Оперативники разыскали мошенницу. Ей оказалась 27-летняя рязанка.
В отношении нее возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК.
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