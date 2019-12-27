За несколько часов воронежские полицейские поймали трех пьяных водителей

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В Воронеже за несколько часов поймали трех пьяных водителей. Об этом сообщила
Автоинспекторы провели рейд на улице Плехановской. За несколько часов там пресекли 31 административное правонарушение. Из трех пьяных водителей один был без «прав».
Его привлекут к уголовной ответственности по статье 264.1 УК РФ. «Водителю» грозит до двух лет лишения свободы.
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